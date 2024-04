Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kirchheim am Neckar: 32-Jähriger nach räuberischer Erpressung auf Tankstelle in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (04.04.2024), gegen 21:45 Uhr, soll ein 32-jähriger Tatverdächtiger eine Tankstelle in der Ernst-Ackermann-Straße in Kirchheim am Neckar überfallen haben. Der Mann steht im Verdacht, den Verkaufsraum betreten, die 22-jährige Kassiererin bedroht und sie zur Aufladung und Herausgabe von Guthabenkarten aufgefordert zu haben. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, soll er Einrichtungsgegenstände der Tankstelle zerschlagen haben. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen erbeutete der Tatverdächtige Guthabenkarten im Wert von mehreren hundert Euro und konnte zunächst unerkannt flüchten. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen 32-Jährigen. Bei der vorläufigen Festnahme an dessen Wohnanschrift bedrohte der Mann die Einsatzkräfte mit einem Messer.

Den Polizeibeamtinnen und -beamten gelang es im weiteren Verlauf, den 32-Jährigen unter Androhung des Schusswaffengebrauchs unter Kontrolle zu bringen. Hierauf ließ sich der Tatverdächtige festnehmen und es konnten ihm Handschließen angelegt werden.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde das vermeintliche Diebesgut aufgefunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 32-Jährige am Freitag (05.04.2024) einer Haftrichterin beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der räuberischen Erpressung gegen den Tatverdächtigen, setzte diesen in Vollzug und wies den 32-Jährigen in eine Justizvollzuganstalt ein.

