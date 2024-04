Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Unbekannte bewerfen mehrere Fahrzeuge mit Eiern

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (07.04.2024), gegen 17:00 Uhr, bewarfen mehrere noch unbekannte Jugendliche vorbeifahrende Fahrzeuge in der Eduard-Spranger-Straße in Ludwigsburg mit Eiern. Hierdurch wurde der Lack eines VW beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa hundert Euro geschätzt. Bereits am Samstagabend (06.04.2024), gegen 21:45 Uhr, gab es Eierwürfe in der Eduard-Spranger-Straße. Auch diese trafen ein Auto, ein Sachschaden entstand allerdings nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Eglosheim unter Tel. 07141 22150-0 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

