Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Zeugen nach Unfallflucht mit 30.000 Euro Sachschaden gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag (08.04.2024), gegen 05.30 Uhr, in Weil der Stadt ereignete. Ein noch unbekannter Lenker eines weißen Lkws mit Anhänger fuhr den bisherigen Erkenntnissen zunächst den Schießrainweg entlang, wo er einen geparkten Nissan beschädigte. Mutmaßlich, um das Wohngebiet wieder zu verlassen, fuhr der Unbekannte weiter in den Sonnenblumenrain. Dort touchierte er einen geparkten Dacia, fuhr durch einen Garten und streifte eine Hauswand. Anschließend flüchtete der Lkw-Lenker, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

