Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Fahrzeug wiederholt beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Donnerstag (04.04.2024) 23:45 Uhr und Freitag (05.04.2024) 16:30 Uhr zum wiederholten Mal einen blauen Hyundai, der in der Goldäckerstraße in Höfingen am Straßenrand abgestellt war. Hierbei wurde das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt sowie mit verdünnten Fäkalien beschmiert, die sogar in das Lüftungssystem des Fahrzeuges gelangten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. In der Vergangenheit wurde der an der gleichen Örtlichkeit geparkte Hyundai bereits zwei weitere Male zum Ziel von Unbekannten. Im Dezember letzten Jahres wurde der Fahrzeughalter mit einer am Scheibenwischer angebrachten Notiz bedroht. Anfang März lösten noch unbekannte Täter mehrere Radmuttern und legten Schrauben vor den Reifen des Fahrzeuges aus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell