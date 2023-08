POL-COE: Billerbeck, An der Kolvenburg/ Zaun beschädigt

Coesfeld (ots) - Am 02.08.2023, gegen 16.30 Uhr, erschien eine 24-jährige Coesfelderin auf der Polizeiwache in Coesfeld. Sie gab an, am 02.08.2023, gegen 14.30 Uhr, im Parkhaus des Krankenhauses Coesfeld (am Südring) auf drei Jugendliche getroffen zu sein, die sie mit einer Schusswaffe und den Worten "Hände hoch!" bedrohten. Die Coesfelderin erschrak zunächst, nahm die Situation dann aber nicht weiter ernst und ging ...

