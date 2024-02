LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Gera (ots) - Gera: Das sich mehrere Personen in der Karl-Wetzel-Straße in Gera an diversen Fahrzeugen zu schaffen machten, meldete ein Zeuge am Samstag (24.02.2024), kurz vor 01:00 Uhr der Geraer Polizei. Im Rahmen des Einsatzes konnte einer der beiden Sachbeschädiger im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Im weiteren Verlauf war es zudem möglich, den zweiten Täter namentlich bekannt zu machen. Insgesamt verursachten ...

