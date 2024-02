Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Gera: Polizeibeamte rückten am Samstagvormittag (24.02.2024), gegen 11:45 Uhr zu einem Baumarkt am Elsterdamm aus. Dort geriet eine bislang unbekannte Frau letzten Endes mit drei Personen, zwei Frauen (46, 48) und einem Mann (39) in verbalen Streit. Im Zusammenhang mit dem Streit griff die Täterin die zwei Frauen bzw. den Mann u.a. mit einem Einkaufskorb bzw. mit Tritten an und verletzte diese. Zudem spuckte die Dame um sich. Noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten entfernte sich die Angreiferin in Richtung Stadtzentrum. Eine medizinische Versorgung war zum Glück nicht notwendig. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0050244/2024) und nimmt Zeugenhinweise zur Täterin unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK)

