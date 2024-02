Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Vorwand ins Haus gelangt

Altenburg (ots)

Altenburg. Zwei bislang unbekannte Männer sprachen am vergangenen Freitag (23.02.2024 12:00 Uhr)eine 88-Jährige Frau vor Ihrem Haus an und erklärten Ihr, dass die Heizmessgeräte abgelesen werden müssen. In der Wohnung angelangt, spielten die Männer nicht nur irrtümliche Arbeiten vor, sondern nutzten die Gelegenheit, in einem unbeobachteten Moment, einen hohen Geldbetrag zu entwenden. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Die Kripo Gera (0365 8234 1465) hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0049810/2024 nach Zeugenhinweisen. Im Visier der Täter sind überwiegend ältere Menschen. Bestehen an den genannten Gründen oder beim Auftreten etwaiger Firmenmitarbeiter Zweifel, kontaktieren Sie bitte die nächste Polizeidienststelle. (PZ)

