Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartengrundstück im Visier

Gera (ots)

Ronneburg: Ein Gartengrundstück in der Weststraße in Ronneburg geriet ins Visier von Einbrechern. Diese gelangten im Zeitraum vom 23.02.2024 - 24.02.2024 unberechtigt auf das Grundstück und in der Folge in das Gartenhaus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen letztlich aufgefundenen Dieselkraftstoff sowie einen Fernseher. Samt Beutegut gelang den Dieben unerkannt die Flucht. Die Geraer Polizei ( Tel. 0365 / 829 -0) sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können. (Bezugsnummer 0050285/2024). (RK)

