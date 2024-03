Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung an mehreren PKW in der Mainzer Altstadt

Mainz (ots)

In der Nacht von Freitag, den 29.03.2024 auf Samstag, den 30.03.2024 wurden in der Mainzer Altstadt drei PKW durch einen unbekannten Täter beschädigt. Zunächst meldeten sich am Samstagmorgen zwei Geschädigte, deren PKWs in der Neutorstraße geparkt waren. Ein weiterer Geschädigter, dessen PKW in der Binger Straße geparkt war, meldete im Verlaufe des Samstags. An allen drei PKWs wurde durch den unbekannten Täter die Beifahrerseite mittels eines spitzen Gegenstandes verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.500 EUR. Wer kann Hinweise zu Auffälligkeiten oder Beobachtungen in der Tatnacht 29.03. auf 30.03.2024 geben? Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Mainz 1 Tel. 06131/65-4110

