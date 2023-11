Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 88-jähriger Mann aus Hannover-Kleefeld vermisst. Wer hat Siegfried K gesehen?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Seit Mittwoch, 22.11.2023, sucht die Polizeistation Hannover-Kleefeld mit einem Foto nach einem 88 Jahre alten Mann aus Kleefeld. Da der Vermisste unter Demenz leidet und orientierungslos ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Senior in einer hilflosen Lage befindet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der zuständigen Polizeistation Hannover-Kleefeld wurde Siegfried K. zuletzt gegen 18:30 Uhr vom Pflegepersonal in einem Seniorenheim an der Kirchröder Straße gesehen. Seitdem ist der Senior vermisst. Der 88-Jährige ist dement und orientierungslos. Die Polizei kann daher nicht ausschließen, dass sich der Kleefelder in einer hilflosen Lage befindet. Es wurden bereits weiterführende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. So wurde auch ein Mantrailer eingesetzt. Mantrailer sind speziell geschulte Hunde, die für das Auffinden von vermissten Personen eingesetzt werden. Da die Suche nach dem Senior bislang erfolglos verlief, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Vermisste ist circa 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur und kurze graue Haare. Er trug eine grau-beige Hose und Sandalen. Die Oberbekleidung des Seniors ist nicht eindeutig geklärt. Entweder trug er ein gestreiftes Poloshirt oder einen weinroten Pullover.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3215 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen, /san, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell