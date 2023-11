Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Stöcken: Unbekannter fährt einen 43-Jährigen an und flüchtet - Polizei sucht nach Zeugen

Hannover (ots)

Am Dienstag, 21.11.2023, ist ein 43-jähriger Skoda-Fahrer in der Straße "Am Leineufer" im hannoverschen Stadtteil Stöcken von einem Mercedes angefahren und verletzt worden. Anschließend flüchtete der Unbekannte in die Garbsener Landstraße. Wer kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken stand der 43-Jährige gegen 18:40 Uhr mit seinem Pkw vor einer Ampel an der Straße "Am Leineufer" Ecke Garbsener Landstraße. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Mercedes auf den Skoda auf. Der 43-jährige Niederländer stieg aus seinem Fahrzeug aus, um ein Foto von dem Mercedes-Fahrer zu machen. Daraufhin fuhr der Unbekannte den 43-Jährigen an. Der Niederländer wurde auf die Motorhaube des Mercedes aufgeladen und mehrere Meter mitgeschleift, bevor er vom Fahrzeug auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog sich der 43-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Mercedes-Fahrer flüchtete über die Garbsener Landstraße in Richtung Hannover-Marienwerder. Bei dem flüchtigen Pkw handelte es sich um einen schwarzen Mercedes, älteres Baujahr (siehe Beispielfoto). Der Fahrer des Mercedes war circa 70 Jahre alt und trug eine Brille. Den entstandenen Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf rund 3000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Mercedes-Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3815 in Verbindung zu setzen. /san, nash

