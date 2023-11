Polizeidirektion Hannover

POL-H: Dumm gelaufen: Ladendieb entwendet hochwertige Technik - Polizeibeamte werden Zeugen und stellen Verdächtigen in ihrer Freizeit - Geldstrafe im beschleunigten Verfahren

Hannover (ots)

Das für einen Diebstahl womöglich am schlechtesten geeignete Geschäft hat sich am Dienstag, 21.11.2023, ein mutmaßlicher Langfinger in der hannoverschen Innenstadt ausgesucht. Denn während der Mann zwei hochwertige Notebooks aus der Auslage riss, wurde ein Polizeibeamter in seiner Freizeit auf die Tat aufmerksam und nahm die Verfolgung auf. Gemeinsam mit zwei weiteren nicht im Dienst befindlichen Kollegen konnte der 38-Jährige den Mann festnehmen.

Ziemliches Pech hatte am frühen Dienstagabend ein mutmaßlicher Ladendieb in einem Elektronikgeschäft an der Bahnhofstraße in der hannoverschen Innenstadt. Gegen 17:05 Uhr soll der 20-Jährige kurzerhand zwei in der Auslage präsentierte Laptops geschnappt und von den Sicherungsseilen gerissen haben. Mit der Beute ergriff der Mann anschließend die Flucht. Bei der Tat wurde der Verdächtige jedoch von einem 38-jährigen Polizeibeamten beobachtet, der sich in seiner Freizeit ebenfalls in dem Laden aufhielt. Der Beamte nahm die Verfolgung auf und forderte den mutmaßlichen Dieb auf, stehenzubleiben.

Außerhalb des Geschäfts wurde ein weiterer nicht im Dienst befindlicher 33-jähriger Polizeibeamter auf die Verfolgung aufmerksam und rannte ebenfalls hinterher. Beiden Polizisten gelang es nach wenigen Metern, den flüchtigen Mann noch in der Bahnhofstraße zu stoppen und festzunehmen. Eine dritte Polizeibeamtin, die die Situation ebenfalls in ihrer Freizeit bemerkt hatte und hinzueilte, forderte derweil uniformierte Kräfte zum Transport des Verdächtigen zum Polizeigewahrsam an.

Am Mittwoch, 22.11.2023, wurde der Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz einem beschleunigten Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls zugeführt. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 10 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. /ram, rod

