Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl am Bantelner Bahnhof - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(pia) Am Dienstag, dem 16.04.2024, kam es zwischen 07:30 Uhr und 18:15 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl aus dem Fahrrad-Käfig am Gleis 2 des Bantelner Bahnhofs. Die unbekannten Täter entfernten dabei eine Gitterwand des Fahrrad-Käfigs und verschafften sich so Zutritt. Anschließend entwendeten die Täter ein, mit einem Kettenschloss gesichertes, hochwertiges E-Mountainbike mit grauen Rahmen der Marke Cube. Zeugen, die die Tat, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Tatzeitraum am Bantelner Bahnhof beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzten.

