Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(pia) Am Mittwoch, dem 17.04.2024, ereignete sich zwischen 09:45 Uhr und 11:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Eitzumer Weg in Gronau. Hierbei beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, mutmaßlich im Vorbeifahren, den linken Außenspiegel eines, am Fahrbahnrand geparkten grauen Skoda Fabia. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) zu melden. Ebenso wird der Verursacher gebeten, sich zu melden.

