Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter versetzt Passanten Kopfstoß - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am 15.04.2024, gegen 12:10 Uhr, soll ein bislang unbekannter Täter einem 30-jährigen Hildesheimer in der Wallstraße unvermittelt einen Kopfstoß verpasst und sich anschließend über die Almsstraße in Richtung Bahnhof entfernt haben.

Nach vorliegenden Erkenntnissen sei der Geschädigte zuvor versehentlich mit dem Unbekannten zusammengestoßen.

Der Mann soll ca. 180-185 groß und schlank sein. Er soll kurzes, volles, braunes Haar haben und sei mit einer beigefarbenen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden. Insbesondere wird eine weibliche Person gesucht, die den Vorfall beobachtet haben soll, deren Identität jedoch nicht bekannt ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell