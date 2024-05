Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendliche auf Kirmes beraubt

Siegburg (ots)

Am Samstag (25. Mai) kam es am Rande einer Kirmes im Siegburger Ortsteil Wolsdorf zu zwei Raub-Geschehen zum Nachteil Jugendlicher. Zunächst wurde gegen 20:00 Uhr die Polizei in die Seidenbergstraße gerufen. Hier gaben zwei 15-Jährige an, von einer Jugendgruppe von vier bis fünf männlichen Personen beraubt worden zu sein. Die beiden Opfer aus Sankt Augustin und Siegburg gaben in Übereinstimmung mit einem Zeugen an, dass man zu dritt die Kirmes besuchen wollte. Dann sei die Gruppe junger Männer auf sie zugekommen und habe einen der 15-Jährigen angesprochen und aufgefordert, seine Tasche zu öffnen. Nachdem dies verweigert wurde, schubste der Tatverdächtige sein Opfer, schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht und machte anschließend mit erhobenen Fäusten Drohgebärden. Ein zweiter Tatverdächtiger aus der Jugendgruppe griff dann ohne etwas zu sagen in die Umhängetasche des zweiten 15-Jährigen und entnahm eine geringe Menge Bargeld, einen Ausweis und ein Busticket. Auf Nachfrage erhielt das Opfer Ausweis und Ticket zurück, bevor sich die Gruppe mit den Tatverdächtigen zu Fuß in unbekannte Richtung entfernte. Der Täter, der den Schlag ausgeführt haben soll, wird als etwa 17 bis 18 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und mit schwarzer Baseball-Kappe, weißer Trainingsjacke und hellblauer, enger Hose bekleidet beschrieben. Das Haar soll kurz und schwarz gewesen sein. Er trug einen Ziegenbart und hatte einen dunklen Teint. Die zweite Person, die das Geld entwendet haben soll, wird wie folgt beschrieben: Etwa 17 bis 18 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß, kurzes, schwarzes, lockiges Haar, trug eine blaue Strickjacke und eine enge, hellblaue Hose. Auch der zweite Tatverdächtige hatte einen Ziegenbart und dunklen Teint. Später am Abend erhielt die Polizei erneut einen Einsatz wegen Raubes. Zwei 15 und 16 Jahre alte Lohmarer gaben an, an der Ecke Seidenbergstraße/ Jakobstraße von einer fünf- bis sechsköpfigen Personengruppe angesprochen worden zu sein. Nachdem die 15- und 16-Jährigen zunächst weitergingen, folgte ihnen die Gruppe und zog ihre beiden Opfer dann in eine Grundstückseinfahrt und kreiste die beiden Opfer ein. Der 15-Jährige wurde dann aufgefordert, seine Tasche auszuhändigen, die ihm dann sogleich entrissen wurde. Ein Tatverdächtiger mit weißer Lacoste-Trainingsjacke und Kappe bekleideter, der einen Kinnbart trug, entnahm der Tasche Bargeld, eine Brille und Airpods, schmiss die Tasche anschließend zu Boden und gab seinem Opfer unvermittelt eine sogenannte Backpfeife. Derweil durchsuchte ein zweiter Tatverdächtiger aus der Gruppe den 16-Jährigen nach Wertgegenständen, fand aber offenbar nichts und ließ von seinem Opfer ab. Alle Mitglieder der größeren Personengruppe werden als männlich, 17 bis 18 Jahre alt und mit dunklem Teint beschrieben. Ob die beiden Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der eingeleiteten kriminalpolizeilichen Ermittlungen. In beiden Fällen wurden die Erziehungsberechtigten der Opfer informiert. Ärztliche Behandlungen wurden jeweils abgelehnt. Sofort eingeleitete Fahndungen nach den Verdächtigen blieben ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 5413121 entgegen. (Uhl)

