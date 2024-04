Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pedelec von Fahrradträger entwendet

Am Donnerstag, 04.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr, entwendete ein Unbekannter ein Pedelec der Marke Riese und Müller, welches auf einen Fahrradträger stand. Das Pedelec war nicht an dem Fahrradträger angeschlossen. Der Pkw, an welchem der Fahrradträger angebracht war, stand in der Ritterstraße. Eine zweites, auf dem Fahrradträger befindliche Pedelec, wurde nicht entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

