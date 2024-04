POL-FR: Schallstadt-Mengen: Unbekannte entwenden Diesel aus Bagger - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Bereits am Samstag, 30.03.2024, sollen drei Unbekannte versucht haben, einen Mann im Seepark in Freiburg zu berauben. Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, sei er mit einem Begleiter gegen 0.45 Uhr im Seepark unterwegs gewesen, als eine dreiköpfige Jugendgruppe ihn am Ende der Pontonbrücke angesprochen, nach Kleingeld gefragt und dann ...

