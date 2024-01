Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Automatenaufbrüche in einer Nacht

Northeim (ots)

Hardegsen und Moringen

Nacht von Montag auf Dienst (16.01.24)

HARDEGSEN/MORINGEN(da) - Zu zwei Automatenaufbrüchen wurde die Polizei in der Nacht zu Dienstag gerufen. Gegen 04:00 Uhr wurde zunächst ein gewaltsam aufgebrochener Zigarettenautomat in Hevensen im Bereich der Mühlenstraße gemeldet. Wechselgeld und Ware waren weg, die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht exakt fest. Durch den Betreiber wird im Nachgang ein weiterer versuchter Aufbruch in Moringen in der Amtsfreiheit gemeldet. Diese Tat ereignete sich in der gleichen Nacht, führte jedoch hier nicht zum Erfolg. Der Schaden am Automaten beläuft sich geschätzt auf 300EUR. Zeugen die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05551-70050 bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell