Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Fahrschülerin kommt mit Motorrad von Landstraße ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.04.2024, gegen 11.50 Uhr, kam eine 18-jährige Fahrschülerin mit einem Motorrad von der Landstraße ab und fiel in einen Wassergraben. Sie befuhr die Landstraße 159, als sie im Bereich der Kreisstraße 6593 nach rechts von der Fahrbahn ab und ins Bankett kam. Im weiteren Verlauf fiel sie mit dem Motorrad in einen Wassergraben. Die 18-Jährige sei leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte diese in ein Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Bergwacht im Einsatz. Der Sachschaden an dem Motorrad wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

