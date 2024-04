Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrerin eines Kleinkraftrades rutsch an der Anschlussstelle Lörrach-Mitte in entgegenkommenden Pkw

Freiburg (ots)

Eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades befuhr am Mittwoch, 03.04.2024, gegen 08.50 Uhr, die Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte in Fahrtrichtung Rheinfelden und verlor in der Rechtskurve die Kontrolle über ihr Kraftrad. Sie rutschte mit ihrem Kraftrad auf die Fahrspur des Abfahrtsastes und kollidierte mit einer entgegenkommenden 26-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Autobahn verlassen wollte. Es sei niemand verletzt worden. Der gesamte Sachschaden an dem Kleinkraftrad und an dem Pkw wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell