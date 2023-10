LPI-GTH: Einbruch in Kegelbahn

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Ca. 300 Euro Sachschaden richteten zwei Besucher einer Veranstaltung in der Stadthalle in der Goldbacher Straße am frühen Sonntagmorgen an. Gegen 02.45 Uhr beschädigten sie in einem Toilettenraum einen Spiegel, ein Waschbecken und einen Lüfter. Gegen die beiden 21 und 22 Jahre alten Männer wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha ...

