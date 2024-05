POL-SU: Katalysator von Pkw gestohlen

Troisdorf (ots) - Die Zeit zwischen 08:00 Uhr und 17:40 Uhr nutzten ein oder mehrere Einbrecher am Samstag (25. Mai), um in eine Wohnung in Troisdorf einzubrechen. Die Bewohnerin hatte ihre Wohnung in der ersten Etage eines Mehrparteienhauses in der Hospitalstraße am Morgen verlassen. Als eine Nachbarin gegen 17:40 Uhr nachhause zurückkehrte bemerkte sie, dass die Wohnungstür, die neben ihrer eigenen liegt, ...

