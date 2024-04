Polizei Gütersloh

POL-GT: ACHTUNG! Falsche Polizeibeamte in Gütersloh aktiv

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Die Polizei Gütersloh warnt! Aktuell mehren sich die Hinweise auf erneute Aktivitäten Falscher Polizeibeamter in Gütersloh. ACHTUNG! Die Täter senden die Telefonnummer 05241 869 im Display mit. Es handelt sich um Betrug und es ist kein Anruf der echten Polizei. Die Masche: Polizeibeamte melden sich telefonisch und teilen den Angerufenen mit, dass es im näheren Umfeld Überfälle gegeben hätte. Man möge sämtliche Türen und Fenster geschlossen halten und auf einen erneuten Anruf der Beamten für weitere Instruktionen warten. Gegebenenfalls müssten die Polizei vorsorglich die Wertsachen der Angerufenen in Verwahrung nehmen. ACHTUNG! Es handelt sich um einen BETRUGSVERSUCH! Den Erkenntnissen zufolge waren die Betrüger bisher nicht erfolgreich. Sämtliche Bürgerinnen und Bürger reagierten blitzgescheit und beendeten das Telefonat. WIR WARNEN! Machen Sie am Telefon keine Angaben über Geld- und Wertgegenstände! Beenden Sie diese Telefonate sofort und ohne Ankündigung! Rufen Sie unter der Ihnen bekannten Telefonnummer 05241 869-0 die örtliche Polizei Gütersloh an, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben! Informieren Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn über diese Masche!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell