POL-GT: Fahrradprüfung an der Wiesenschule

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Dienstag (09.04., 23.10 Uhr) und Mittwochnachmittag (10.04., 15.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Spexarder Bahnhof eingebrochen. Die Täter hebelten an einer rückwärtigen Tür und durchsuchten das Haus. Gestohlen worden sind Schmuck und Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat ...

