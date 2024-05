Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kassiererin mit Wechseltrick betrogen

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstag (28. Mai) erstattete eine 19 Jahre alte Frau bei der Polizei Anzeige wegen Betrugs. Die junge Siegburgerin gab an, dass sie am Vortag (27. Mai) in einem Lebensmittelgeschäft an der Frankfurter Straße in Sankt Augustin-Buisdorf gearbeitet habe. Dabei habe sie an der Kasse gesessen, als gegen 17:30 Uhr ein unbekannter Mann darum bat, ihm Geld zu wechseln. Dabei zog der Mann sieben 100-Euro-Scheine hervor und wollte diese in 50-Euro-Scheine getauscht haben. Während die 19-Jährige die entsprechenden Banknoten aus der Kasse suchte, gab der Unbekannte vor, es sich anders überlegt zu haben und lieber 20-Euro-Scheine zu wollen. Als die Kassiererin erwiderte, nicht so viele Scheine in dem gewünschten Betrag zu haben, nahm der Mann die 100-Euro-Scheine wieder an sich. Die Siegburgerin glaubte, sämtliche zuvor herausgeholten 50-Euro-Scheine wieder in der Kasse verstaut zu haben. Erst beim Überprüfen selbiger zum Ladenschluss fiel auf, dass 400 Euro fehlten. Die Frau gab an, sie habe sich von dem mutmaßlichen Betrüger derart ablenken lassen, dass sie nicht bemerkt habe, wie dieser aus der Kasse stammendes Geld eingesteckt habe. Den Tatverdächtigen beschrieb die Betrogene wie folgt: Etwa 35 bis 45 Jahre alt, kräftige Statur, eher ungepflegtes Erscheinungsbild, hatte einen dunklen Hauttyp und trug keinen Bart. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. Die Polizei rät, auch in stressigen Situationen Ruhe und Übersicht zu bewahren und Geldbeträge stets nachzuzählen. Lassen Sie niemanden in den Zählvorgang eingreifen oder Geld wieder an sich nehmen. Sollte bereits Verwirrung gestiftet worden sein, holen Sie sich Unterstützung dazu. (Uhl) #AugenaufundTaschezu

