LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots) - Zwei Fensterscheiben eines Nebengelasses einer in der Klosterstraße befindlichen Kirche beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen in der Zeit zwischen gestern, 16.00 Uhr und 19.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0051437/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

