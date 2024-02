LPI-GTH: Staubsauger entwendet- Zeugensuche

Geratal (Ilm-Kreis) (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages in der Ohrdrufer Straße in Geraberg. In einem zu einem Wohnhaus gehörigem Schuppen kam es zu einem Brandausbruch. Die Hausbewohner bemerkten den Brand und initiierten erste Löscharbeiten, die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand bekämpfen. Nach ersten Erkenntnissen wird der entstandene Sachschaden auf 10.000 Euro geschätzt. Die drei ...

mehr