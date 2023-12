Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei kostenlose Online-Vorträge: Einbruchschutz für Häuser, Wohnungen und Kellerräume

Kassel (ots)

Die nordhessische Polizei bietet am 13.12.2023 und am 04.01.2024 zwei kostenlose Online-Vorträge zum Thema "Einbruchschutz für Häuser, Wohnungen und Kellerräume" an. Die kriminalpolizeilichen Fachberater des Polizeipräsidiums Nordhessen werden an beiden Terminen auf technische Sicherungen eingehen, nützliche Verhaltenstipps geben und erklären, wie man es Einbrechern durch Beleuchtung schwermachen kann. Weitere Informationen zu den Anmeldevoraussetzungen finden sich in den nachfolgenden Vortragsbeschreibungen:

1. Vortrag am 13.12.2023

Termin: Mittwoch, 13.12.2023, 18:00 bis 19:30 Uhr. Organisator ist die VHS Landkreis Kassel. Eine Voranmeldung bis zum 08.12.23 ist erforderlich. Anmeldung unter https://vhs-region-kassel.de/start/kurssuche/kurs/Online-Einbruchschutz-fuer-Haeuser-Wohnungen-und-Kellerraeume/232-11428. Die Kurs-Nummer lautet 232-11428. Der Vortrag findet über das Videokonferenzsystem BigBlueButton statt und ist gebührenfrei. Den Link zur Veranstaltung erhält man nach Anmeldung über die VHS rechtzeitig vor Beginn.

2. Vortrag am 04.01.2024

Termin: Donnerstag, 04.01.2024, 18:00 bis 19:45 Uhr. Organisator ist das Polizeipräsidium Nordhessen. Der Vortrag findet über die Online-Plattform EDUDIP statt. Link zur Anmeldung: https://join.next.edudip.com/de/webinar/einbruchschutz-fur-hauser-wohnungen-und-kellerraume/1977975. Auch dieser Vortrag ist kostenfrei.

