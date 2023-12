POL-KS: Gudensberg, Schwalm- Eder- Kreis: Vermisste 65- jährige Galina S, ist wieder wohlbehalten zurück

Kassel (ots) - Am Freitag, den 01.12.2023, gegen 17:50 Uhr, drangen zwei unbekannte männliche Täter gewaltsam in das Objekt in Oedelsheim ein. Dort stießen sie auf die 67-jährige Besitzerin. Diese wurde aufgefordert die vorhandene Geldbehältnisse zu öffnen. Die Geschädigte öffnete diese, die Täter entnahmen die Beute und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter ...

