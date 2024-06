Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: PKW fährt in Hauswand - Alkoholisierte Fahrerin ohne Führerschein

Kerpen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (30. Juni) gegen 00:55 Uhr fiel einem Ehepaar auf der B 477 im Bereich Kerpen Alt-Manheim ein extrem langsam und in Schlangenlinien fahrender Ford-S-Max auf. Als die Fahrerin des Ford kurz darauf auf dem Standstreifen stehen blieb, boten die Zeugen ihre Hilfe an, da offensichtlich ein Reifen des Ford geplatzt war. Die 53-jährige Fahrerin reagierte allerdings nur kurz, setzte unvermittelt ihre Fahrt fort und fuhr an der Anschlussstelle Elsdorf auf die A 4 in Richtung Köln auf. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Zeugen aufgrund des auffälligen Verhaltens bereits die Polizei informiert. Eingetroffene Polizist/innen folgten der Dame, die nun mit einer Geschwindigkeit von zunächst 20 km/h über die Autobahn fuhr. Auf Anhaltezeichen der Polizei reagierte die Kölnerin allerdings nicht, sondern beschleunigte ihr Fahrzeug und fuhr an der Ausfahrt Kerpen in Richtung Kerpen. Während sie weiterhin die Anhaltezeichen und das Blaulicht der ihr folgenden Streifenwagen ignorierte, fuhr sie trotz defekten Reifens mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr Alte Landstr./Hahnenstr. ein. Hier verlor sie die Kontrolle über ihren PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Wand des dortigen Wohnhauses. Die leicht verletzte 53-Jährige konnte durch die Beamt/innen aus ihrem PKW geholt werden. Durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus Erftstadt gebracht. Da die Polizist/innen Alkoholgeruch in ihrer Atemluft feststellten und auch die Einnahme weiterer berauschender Mittel nicht ausgeschlossen werden konnte, entnahm der diensthabende Arzt auf Anordnung eine Blutprobe bei der Kölnerin. Bei Überprüfung der Personalien wurde zudem festgestellt, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der beschädigte PKW wurde abgeschleppt. An dem betroffenen Wohnhaus entstand Sachschaden, die Statik des Gebäudes ist nach Aussage der Feuerwehr nicht beeinträchtigt. Das Verkehrskommissariat des Rhein-Erft-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen. (bme)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell