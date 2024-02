Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW

POL-LZPD: Girls'Day 2024 - LZPD NRW gibt spannende Einblicke in Ausbildungsberufe und Studium

Anmeldungen für den 25. April 2024 sind ab sofort möglich

Duisburg (ots)

Interessierte Mädchen haben am Girls'Day die Chance hinter die Kulissen des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD NRW) zu blicken.

Der Girls'Day findet dort statt, wo auch ausgebildet wird, nämlich in unseren Niederlassungen mit den Werkstätten in Bochum, Brühl, Köln, Linnich, Selm und Wuppertal. Hier haben die Mädchen die Möglichkeit sich hautnah über das Berufsfeld der Kraftfahrzeug-Mechatronikerin zu infomieren. Wir betreiben Werkstätten im ganzen Land, um die ständige Einsatzbereitschaft unserer Polizei in NRW zu gewährleisten. Unser Fuhrparkmanagement kümmert sich um mehr als 10 000 Landesfahrzeuge in den eigenen Kfz-Werkstätten.

In Duisburg wird der Ausbildungsberuf der Systemelektronikerin veranschaulicht sowie die Ausbildung zur Fachinformatikerin und das duale Studium der Verwaltungsinformatik. Es gibt spannende Einblicke unter anderem in unsere Elektronikwerkstatt und in das Labor für Schall-, Akustik- und Medientechnik. Außerdem gibt es die Chance das Innovationlab kennenzulernen, wo zukunftsorientierte innovative Strategien für die Polizei entwickelt werden.

Die Schülerinnen haben am 25. April von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit sich an den verschiedenen Standorten zu informieren.

Schnell sein, lohnt sich. Die Kapazitäten für alle Standorten sind begrenzt. Die Anmeldung erfolgt über die offizielle Seite des Girls’Day. Dort kann man im Girls’Day Radar alle Angebote einsehen und sich nach vorheriger Registrierung anmelden.

Das LZPD NRW ist Vielfalt

Über 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an zehn Standorten in über 40 Berufen in vielen verschiedenen Berufsfeldern. Unser Hauptstandort befindet sich am Duisburger Innenhafen. Für die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen sind wir als eine von drei Landesoberbehörden ein wichtiger Dienstleister. Wir unterstützen die Polizeiarbeit vor Ort durch die Entwicklung und Beschaffung modernster Technik, um die immer komplexeren und schwierigen Aufgaben der Polizei professionell bewältigen zu können.

