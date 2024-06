POL-REK: 240630-2: Raubüberfall auf Tankstelle - Zwei Täter flüchtig, Zeugensuche

Brühl (ots) - Verkehrsunfallaufnahmeteam und Rettungshubschrauber im Einsatz Am Freitagnachmittag (28. Juni) hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Brühl schwerste Verletzungen erlitten. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich noch an der Unfallstelle um die Seniorin und flogen sie per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Nach ersten Ermittlungen ...

