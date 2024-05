Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zoff am See: Betrunkene Angler geraten in Streit; Polizei sucht Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung und Fernseher aus Werkstatt geklaut

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Fernseher aus Werkstatt geklaut - Erlensee/Langendiebach

(cb) Dreiste Ganoven sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in eine Werkstatt an der Anschrift "Auf dem Hessel" (einstellige Hausnummern) eingebrochen und haben mehrere technische Geräte mitgenommen. Ersten Erkenntnissen nach haben bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster der Werkstatt geöffnet, bevor sie im Inneren die verschiedenen Räume nach Wertgegenständen durchsucht haben. Aus den Büroräumen nahmen sie zwei Fernseher, ein Radiogerät sowie das Geld aus der Kaffeekasse mit und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Das Einbruchkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Zoff am See: Betrunkene Angler geraten in Streit - Maintal

(lei) Ein Streit unter drei Anglern, die zuvor ganz offensichtlich mehr oder minder stark dem Alkohol zugesprochen hatten, endete am frühen Donnerstagmorgen für zwei von ihnen in der Notaufnahme. Die drei Männer im Alter von 30, 44 und 46 Jahren waren in der Nacht zu Fronleichnam am Gänseweiher (Fechenheimer Weg) Fische fangen, als der 30-Jährige die beiden Älteren, so deren Aussagen, nach ihrer Fischereiberechtigung fragte, woraufhin ein Zwist zwischen ihnen entstand. Im Zuge dessen soll der 30-Jährige seinen beiden Kontrahenten mit einem kleinen Hammer gegen den Kopf geschlagen haben, weswegen diese anschließend mit Prellungen durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus kamen. Für den 30-Jährigen war die Nacht ebenfalls gelaufen: Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm ihn mit auf die Dienststelle, wo ihm neben dem Hammer als Tatmittel auch eine Blutprobe angenommen wurde. Nun kommt auf ihn ein Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu.

3. Polizei sucht Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung - Schlüchtern

(jm) Die Polizei sucht Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der am frühen Donnerstagmorgen in der Wassergasse ein 59 Jahre alter Mann aus Schlüchtern verletzt wurde. Nach ersten Angaben war der 59-Jährige gegen 1.15 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er von einer Personengruppe zunächst angesprochen und danach beleidigt wurde. In Höhe des Rathauses sollen sie ihn unvermittelt von hinten angegriffen und zu Boden gebracht haben. Bei der anschließenden Auseinandersetzung haben die Angreifer, nach Angaben des Geschädigten, ihn geschlagen sowie getreten. Daraufhin liefen die Unbekannten davon. Der Schlüchterner erlitt Verletzungen im Gesichts- sowie Schulterbereich und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Zudem ging die Brille des Geschädigten bei dem Vorfall kaputt. Die Täter waren 20 bis 25 Jahre alt sowie zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Sie hatten dunkle Haare und trugen dunkle Kleidung. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 31.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell