POL-OF: Marktplatz: 29-Jähriger durch Reizgaspistole verletzt; Einbruch in Shisha-Bar; Baum auf Fahrbahn: Smart-Fahrer schwer verletzt und mehr

1. Marktplatz: 29-Jähriger durch Reizgaspistole verletzt / Polizei sucht unbekannten Schützen sowie Zeugen - Offenbach

(lei) Augenreizungen sowie eine blutende Verletzung am Ohr erlitt ein 29-Jähriger in der Nacht zu Fronleichnam bei einer Attacke am Marktplatz. Der Offenbacher hielt sich um kurz nach 1 Uhr an einer Bushaltestelle auf, als sich ihm ein 1,70 bis 1,80 Meter großer Mann mit leicht korpulenter Figur von hinten näherte und dann aus nächster Nähe einen Schuss vermutlich mit einer Reizgaspistole in Richtung seines Gesichts abgab, wie die Aufnahmen aus der dortigen Videoschutzanlage ergaben. Direkt nach der Schussabgabe rannte der Unbekannte, der längere schwarze und zurückgekämmte Haare hatte, in Richtung Frankfurter Straße davon. Bekleidet war er mit einem weißen Pullover, einer schwarzen Steppweste, dunkler Jeans und dunklen Sneakern. Der Offenbacher wurde danach durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung vor Ort medizinisch erstversorgt. Die Hintergründe des Angriffs sind derweil noch unklar; womöglich könnte er mit einem Streit zusammenhängen, den der 29-Jährige nach eigener Aussage zuvor mit dem Schützen an der Bahnunterführung in der Waldstraße hatte. Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen sowie eine Frau, die sich mit dem Täter vor dessen Flucht am Marktplatz aufhielt. Da sich zum Tatzeitpunkt noch etliche Leute am Marktplatz aufhielten, erhoffen sich die Ordnungshüter noch den ein oder anderen Hinweis, den die Beamten des Polizeireviers Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegennehmen.

2. Einbruch in Shisha-Bar - Offenbach

(lei) Rund 10.000 Euro an Sachschaden sowie nochmals gut die Hälfte an erbeutetem Gut gehen auf das Konto zweier Einbrecher, die sich am Donnerstag gewaltsam Zugang zu einer Shisha-Bar in der Berliner Straße (einstellige Hausnummern) verschafft haben. Die beiden Unbekannten hebelten dabei eine Notausgangstür auf und beschädigten in der Bar zwei Spielautomaten. Aus einem Spieletisch entwendeten sie Bargeld; zudem ließen sie mehrere Flaschen Alkohol, einen Fernseher und auch Shishas mitgehen. Einer der beiden war kräftig gebaut, dunkel gekleidet und maskiert. Die Offenbacher Kripo bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Schüler von orangefarbenen Auto angefahren - Offenbach

(cb) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen, welche Hinweise zu einer Unfallflucht am Dienstag, gegen 8.15 Uhr, in der Goerdelerstraße (130er Hausnummern) geben können. Ein zehnjähriger Schüler überquerte mit seinem Roller einen Fußgängerüberweg, als er von einem orangefarbenen Auto erfasst wurde und stürzte. Der etwa 50 Jahre alte Fahrer des Autos, der zwischen 1,75 und 1,80 Metern groß ist flüchtete nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Kind in unbekannte Richtung. Der Mann mit dunklem-grauen Bart soll außerdem eine Brille getragen haben. Der Junge erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen am Oberschenkel. Zeugen wenden sich bitte an die Telefonnummer 06183 91155-0.

4. Fahrzeuge aufgebrochen - Offenbach

(cb) Bei zwei Fahrzeugen, welche in der Offenbacher Landstraße (510-er und 530-er Hausnummern) parkten, wurde in der Nacht zum Donnerstag durch bislang unbekannte Täter jeweils eine Scheibe eingeschmissen und das Fahrzeuginnere durchsucht. Aus einem VW Golf klauten die Langfinger zwei Rucksäcke von der Rücksitzbank während zum Diebesgut aus einem weißen Opel Combo noch keine gesicherten Angaben gemacht werden können. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 600 Euro. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugen wenden sich bitte unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 an die Polizei.

5. Baum auf Fahrbahn: Smart-Fahrer schwer verletzt - Landesstraße 3405/Gemarkung Heusenstamm

(jm) Mit schweren Verletzungen kam ein 28 Jahre alter Smart-Fahrer am frühen Freitagmorgen nach einem Zusammenstoß mit einem querliegenden Baum auf der Landesstraße 3405 ins Krankenhaus. Der Offenbacher war gegen 3.45 Uhr mit seinem schwarzen Fortwo aus Richtung Offenbach kommend nach Heusenstamm unterwegs. Hierbei kollidierte der 28-Jährige mit dem querliegenden Baum, der zuvor vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse auf die Fahrbahn gestürzt war. Am Smart entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und musste anschließend abgeschleppt werden. Neben den Rettungskräften war auch die Feuerwehr vor Ort. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden voll gesperrt.

6. Zeugen gesucht: Wer fuhr bei Rot? - Obertshausen

(cb) Wer fuhr bei Rot? Das fragt sich die ermittelnde Polizei in Heusenstamm und sucht nun nach Zeugen. Ein Toyota und ein Peugeot stießen am Freitag (24. Mai) gegen 22.35 Uhr auf der Landstraße 3117 im Kreuzungsbereich der Heusenstammer Straße zusammen. Ein 45 Jahre alter Mann befuhr mit seinem grauen Toyota Corolla die Landstraße 3117 aus Richtung Heusenstamm kommend. Als er die ampelgeregelte Kreuzung Landstraße 3117 / Heusenstammer Straße überfuhr, kam ihm ein grauer Peugeot im Kreuzungsbereich entgegen, dieser wollte in die Heusenstammer Straße einfahren. Der Fahrer des Toyota konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die zwei Unfallbeteiligten gaben an, jeweils bei grün zeigender Ampel gefahren zu sein. Beide Fahrzeuge wurden jeweils an der Fahrzeugfront beschädigt, den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 8.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 06104 6908-0 an die ermittelnden Beamten.

7. Wer hat die Scheinwerfer beim Porsche ausgebaut und mitgenommen? Rodgau/ Nieder-Roden

(cb) Der Fahrzeugbesitzer eines weißen Porsche Cayenne musste am Donnerstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, das Fehlen der beiden Frontscheinwerfer seines Fahrzeuges feststellen. Er hatte am Abend zuvor, gegen 23 Uhr, den SUV am Fahrbahnrand in der Schulstraße (40er Hausnummern) abgestellt. Die bislang unbekannten Diebe haben beim Ausbau der Scheinwerfer zusätzlich das Auto zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro entstanden ist. Die Polizei in Heusenstamm nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

8. Geschädigte gesucht: Mann zeigt "Hitlergruß"- Dreieich/Dreieichenhain

(jm) Ein etwa 25 Jahre alter Mann soll am Mittwochabend in der Hainer Chaussee im Bereich der Haltstelle "Weibelfeld" einer bislang unbekannten Frau sowie zwei Kindern den Hitlergruß gezeigt haben. Ein Zeuge meldete gegen 20.40 Uhr den Vorfall. Beim Eintreffen der Streifenwagen waren weder die Dame noch die Kinder vor Ort, sodass die Polizei nun von Amts wegen ein Strafverfahren wegen Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidrigen Organisationen eingeleitet hat. Der Täter war mit einem Kapuzenpullover, einer Jeans und einem dunklen Oberteil bekleidet. Die Kripo bittet nun die Geschädigten sowie weitere Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

9. Scheibe eines Kia Sedona eingeschlagen - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(jm) Unbekannte haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag einen geparkten Kia Sedona in der Kirchstraße (50er-Hausnummern) beschädigt. Zwischen 20 und 16 Uhr schlugen die Täter die hintere linke Scheibe des schwarzen Wagens ein und verursachten dadurch einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Seligenstadt bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

