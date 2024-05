POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Donnerstag, 30.05.2024

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - 1. Stahlkugeln auf Wohnhaus "geschossen": Fenster beschädigt - Offenbach (lei) Wegen Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Berliner Straße ermittelt derzeit die Polizei in Offenbach, die nun Zeugen sucht. Anlass der polizeilichen Befassung ist ein offenkundig mutwillig ...

mehr