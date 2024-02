Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Brutaler Raub in Wohnung - Zwei Täter überfallen Mann - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 30. Januar 2024, 13:15 Uhr

Nach einem Raub am Dienstagmittag in einer Wohnung in Pempelfort fahndet die Polizei nach zwei flüchtigen Tätern. Die Männer hatten einen 75-Jährigen im Treppenhaus überwältigt und in seiner Wohnung gefesselt. Anschließend raubten sie Geld sowie Wertgegenstände und flüchteten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei der 75-Jährige zu seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Jülicher Straße zurückgekehrt. Plötzlich seien zwei dunkel gekleidete, maskierte Männer aus der Etage über seiner Wohnung an ihn herangetreten. Sie sollen ihn in seine Wohnung gedrückt und ihn dort gefesselt und geknebelt haben. Während einer der Unbekannten den 75-Jährigen im Auge behalten haben soll, habe der andere Mann die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Die Männer seien schließlich mit Bargeld und Wertgegenständen geflüchtet. Der 75-Jährige wurde leicht verletzt und stand so unter dem Eindruck der Geschehnisse, dass er erst gestern Anzeige erstattete.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen und fragt, ob Anwohner möglicherweise im Zeitraum zwischen 13:00 und 14:00 Uhr zwei verdächtige männliche Personen im Umkreis des Tatorts gesehen haben. Sie werden gebeten, sich an das Raubkommissariat (KK 13) der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 870-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell