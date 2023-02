Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erneut Wohnwagen gestohlen - im Anschluss in Frankreich sichergestellt

Dahn (ots)

Am Montag teilt der Geschädigte telefonisch mit, dass sein Wohnwagen im Wert von 30.000 Euro vom Firmengelände in der Industriestraße 2 gestohlen worden sei. Auf einer Überwachungskamera sei erkennbar, wie der Wohnwagen am Sonntagabend, 19:45 Uhr, vom Gelände gefahren wurde. Die unbekannten Täter hatten zuvor den Zaun aufgetrennt und eine Parkkralle entfernt. Über einen im Wohnwagen deponierten GPS-Tracker wurde als momentaner Standort Hagenau/Frankreich angezeigt. Die französische Polizei wurde informiert, die den dort abgestellten Wohnwagen sicherstellte.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell