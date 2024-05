Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Stahlkugeln auf Wohnhaus "geschossen": Fenster beschädigt; 60-Jähriger soll in Keller eingebrochen sein; Offenbar Stoß im Treppenhaus: 38-Jähriger schwer verletzt und mehr

1. Stahlkugeln auf Wohnhaus "geschossen": Fenster beschädigt - Offenbach

(lei) Wegen Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Berliner Straße ermittelt derzeit die Polizei in Offenbach, die nun Zeugen sucht. Anlass der polizeilichen Befassung ist ein offenkundig mutwillig zerstörtes Fenster in einem der oberen Stockwerke auf der Rückseite eines Reihenhauses mit 240er-Hausnummer. Hervorgerufen wurde der Schaden durch eine Stahlkugel, die die Beamten im Zwischenraum der doppelverglasten Scheibe vorfanden - vermutlich abgefeuert mit einer Zwille, so die Annahme der Ermittler. Da die innere Scheibe standhielt, drang das Geschoss nicht in die Wohnung ein. Eine weitere Kugel wurde hinter dem Haus am Boden liegend aufgefunden. Nach Angaben der unversehrt gebliebenen Bewohner ereignete sich die Tat am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

2. 60-Jähriger soll in Keller eingebrochen sein - Offenbach

(lei) "Hier bricht gerade jemand in meinen Keller ein, bitte kommen Sie schnell" - so in etwa war der Inhalt eines Notrufes, den die Polizei am Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, aus einem Mehrfamilienhaus in der Liebigstraße erreichte. Nach dort geeilte Polizisten nahmen kurz darauf einen 60 Jahre alten Bewohner des Hauses vorläufig fest, der sich nun wegen Verdachts des schweren Diebstahls verantworten muss. Der Vorwurf: Er soll Teile des Kellerinhalts in seinen eigenen Keller geräumt haben, ehe er sich in seine Wohnung flüchtete. Der Mann wurde mit aufs Polizeirevier genommen, von wo aus er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen wurde. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

3. Nach Vermisstensuche: 68-Jährige wieder da - Offenbach

(lei) Die seit Montag, 27. Mai, vermisste 68-Jährige aus Offenbach (wir berichteten) ist wohlbehalten zu ihrer Wohnanschrift zurückgekehrt. Die Fahndung nach ihr wird hiermit zurückgenommen.

4. Seat touchiert und abgehauen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Mühlheim

(lei) Ein gelber Seat ist am Montag um kurz vor 13 Uhr in der Josefstraße durch einen bis dato unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Vermutlich beim Vorbeifahren an dem in Höhe der Hausnummer 3 geparkten Ibiza streifte der oder die Unbekannte die rechte Fahrzeugseite des Kleinwagens und verursachte dabei einen Schaden von rund 3.500 Euro. Möglicherweise, so die ersten Erkenntnisse, könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um eine weißen Mercedes gehandelt haben. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation Mühlheim entgegen (06108 6000-0).

5. Offenbar Stoß im Treppenhaus: 38-Jähriger schwer verletzt - Dietzenbach

(lei) Dieser Vorfall hätte noch weitaus schlimmer enden können: Ein 38-Jähriger hat sich in der Nacht zu Mittwoch in einem Hochhaus im Lohrer Weg 2 schwere Verletzungen zugezogen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen war der Dietzenbacher im Treppenhaus auf Höhe des zehnten Stocks von einer bis dato unbekannten Person geschubst worden, sodass er die Treppe hinunterstürzte und auf einem Treppenpodest in ein Glaselement fiel, welches gleichzeitig als Außenwand dient. Dabei hatte er offenbar noch großes Glück, denn durch das Loch in der Scheibe hätte er durchaus nach draußen in die Tiefe stürzen können. Mit erheblichen Schnittwunden am Kopf wurde er durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert, weswegen er bislang nicht eingehender zu dem Vorfall befragt werden konnte. Im Zuge der andauernden Ermittlungen, die nun wegen gefährlicher Körperverletzung geführt werden, versuchen die Beamten weitere Hinweise zu den Hintergründen der Tat sowie auf die Identität der unbekannten Person zu erlangen. Bewohner des Hauses und weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sind aufgerufen, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizeistation Dietzenbach zu melden.

6. Mercedes ausgebrannt: Vermutlich technischer Defekt - Autobahn 661 / Langen

(lei) Ein brennendes Auto hat am Dienstagabend für zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Anschlussstelle Langen an der Autobahn 661 geführt. Dort hatte ein Mercedes gegen 21.45 Uhr Feuer gefangen und war letztlich komplett ausgebrannt. Die Flammen zogen zudem eine Ampel in Mitleidenschaft, wodurch diese letztlich ausfiel. Das Feuer, bei dem niemand verletzt wurde und welches einen Sachschaden von rund 13.000 Euro zur Folge hatte, dürfte nach ersten Erkenntnissen wohl durch einen technischen Defekt verursacht worden sein.

Offenbach, 29.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

