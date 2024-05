Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer sah die Baustellendiebe?; Suche nach möglichen Unfallstellen: 55-Jähriger betrunken am Steuer

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wer sah die Baustellendiebe? - Steinau an der Straße

(jm) Auf einer Baustelle in der Burgfeldstraße waren Diebe am Wochenende am Werk und zapften unter anderem Kraftstoff aus mehreren abgestellten Fahrzeugen ab. In der Zeit zwischen Freitag, 16.45 Uhr und Sonntag, 19.55 Uhr, gelangten die Täter auf das Gelände und entwendeten rund 600 Liter aus den Baustellenfahrzeugen. Zudem brachen die Unbekannten zwei Container auf und nahmen daraus eine Kabeltrommel mit. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0.

2. Suche nach möglichen Unfallstellen: 55-Jähriger betrunken am Steuer - Schlüchtern

(lei) Völlig betrunken ist ein Mann am Montag mit seinem Auto zu einem Getränkemarkt in der Straße "Am Reitstück" gefahren, obwohl er dazu ganz offensichtlich nicht mehr in der Lage war. Zeugen hatten zunächst gegen 11.30 Uhr am Polizeinotruf mitgeteilt, dass ihnen das Fahrverhalten des Mannes bereits vorher aufgefallen sei. Vom Distelrasen kommend soll dieser in Schlangenlinien gefahren sein und an einer Kreuzung auch den Motor bereits abgewürgt haben. Auf dem Parkplatz des Getränkemarktes, so die Feststellung einer zwischenzeitlich eingetroffenen Streife, hatte der 55-Jährige seinen braunen Dacia zudem über die eigentliche Parkfläche und den begrenzenden Bordstein hinaus halb im Grünstreifen geparkt, ehe er im Markt offenbar weiteren Alkohol besorgen wollte. Denn dort trafen ihn die Beamten mit mehreren Bier- sowie einer Schnapsflasche auf dem Weg zur Kasse an. Der Eindruck der Zeugen bestätigte sich bei einem darauffolgenden Atemalkoholtest, bei dem der 55-Jährige einen Wert von 2,40 Promille auf die Anzeige des Geräts brachte. In der Folge musste er nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Die Gesetzeshüter ermitteln gegen ihn nun nicht nur wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, sondern auch aufgrund von Anhaltspunkten für eine Verkehrsunfallflucht: An seinem Duster mit RS-Kennzeichen (Remscheid) waren - sowohl vorne, als auch hinten - erhebliche und vor allem augenscheinlich frische Dellen und Kratzer. Wo diese herstammen, ist den Beamten derzeit noch ein Rätsel; sie gehen aber davon aus, dass die Schäden im Umkreis verursacht wurden. Die Beamten bitten daher um Mitteilung von weiteren Zeugen, die Angaben zu möglichen Unfallstellen machen können.

Offenbach, 28.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell