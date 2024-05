Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Opel durchbricht Hecke und Zaun; Brand in Wohnung; Autofahrer durch Schläge verletzt und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Opel durchbricht Hecke und Zaun - Hanau/Kesselstadt

(cb) Eine 83 Jahre alte Hanauerin wollte am Freitagmittag ihrem Opel auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Kastanienallee (90er Hausnummern) einparken. Ersten Erkenntnissen nach verwechselte die Seniorin hierbei das Brems-mit dem Gaspedal und fuhr frontal mit ihrem Astra in eine Hecke, über einen Fuß-und Radweg, rammte dann einen Bauzaun und durchbrach letztlich einen weiteren Zaun, bevor sie zum Stehen kam. Personen wurden nicht verletzt. Allerdings verursachte die Rentnerin einen Sachschaden von etwa 5.800 Euro. Der Opel Astra war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

2. Unfallflucht: Volvo fährt über Verkehrsinsel / Beinahe-Kollision mit entgegenkommenden Auto - Bruchköbel

(lei) Zu einer brenzligen Situation kam es am Sonntagabend auf der Hauptstraße (Landesstraße 3195) am Kreisel zur Römerstraße. Ein 29 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 20.40 Uhr auf der Hauptstraße aus der Ortsmittel kommend in Richtung Bundesstraße 45 unterwegs, als ihm ein grauer Volvo auffiel, der offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit von Bundesstraße aus Richtung Hanau kommend die Umfahrung des Kreisverkehrs in Richtung Bruchköbel befuhr. In der dortigen Rechtskurve, so die Schilderung des 29-Jährigen, geriet der Volvo dann ins Schlingern, woraufhin er über eine Verkehrsinsel zwischen den beiden Fahrstreifen fuhr und kurzeitig auf die Gegenfahrspur kam. Der oder die Fahrerin des Wagens fuhr anschließend noch ein Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel um, ehe das Fahrzeug in Richtung Bruchköbel davonraste. Der 29-Jährige konnte noch rechtzeitig ausweichen und einen Zusammenstoß gerade so verhindern. Das mutmaßliche Verursacherfahrzeug konnten hinzugerufene Polizeibeamte wenig später mit korrespondierenden Schäden auf einem nahegelegenen Parkplatz verlassen auffinden. Die Ordnugnshüter bitten nun weitere Zeugen, die Hinweise auf den oder die Fahrerin des Volvos geben können, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II zu melden.

3. Rund 40.000 Euro Schaden bei Feuer in Wohnung - Erlensee

(lei) Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Waldstraße ist am Montagmorgen ein Schaden von etwa 40.000 Euro entstanden, so die vorläufigen Schätzungen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 11 Uhr wurden die Rettungskräfte zu dem Einfamilienhaus alarmiert, wobei die eingesetzte Feuerwehr die Flammen schnell löschen konnte. Das Feuer, das nach bisherigen Informationen im Schlafzimmer im ersten Stock des Haues im Bereich einer Steckdose ausgebrochen war, beschädigte unter anderem Mobiliar sowie Teile des Dachstuhls. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt an der Steckdose aus.

4. Polizei sucht Zeugen: 55-jähriger Autofahrer durch Schläge verletzt - Erlensee

(lei) Ein Fall scheinbar ausgearteter Emotionen im Straßenverkehr, der sich am Samstag in einem Wohngebiet in Rückingen zugetragen hat, beschäftigt nun auch die Polizei, die in dem Zusammenhang jetzt wegen Körperverletzung zum Nachteil eines 55-Jährigen ermittelt. Der Mann aus Erlensee, so die bisherigen Informationen, war gegen 11.30 Uhr mit seinem Mercedes in der Mozartstraße in westliche Richtung unterwegs. Aus der Händelstraße soll dann ein grauer Kastenwagen, vermutlich ein Mercedes Sprinter, ziemlich zügig an die Einmündung zur Mozartstraße herangefahren sein, woraufhin der 55-Jährige dem Fahrer des anderen Wagens mittels Handzeichen signalisierte, dass er offenbar zu schnell unterwegs war und seine Fahrweise beinahe zum Unfall geführt hätte. In der Brucknerstraße kam es kurz darauf zu einem Gespräch zwischen beiden Männern, nachdem sie dort angehalten und ausgestiegen waren. Hier soll der Fahrer des Kastenwagens den Erlenseeer unvermittelt geschubst und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, ehe er mit seinem Wagen davonfuhr. Der unbekannte Schläger wurde als 1,75 Meter groß und kräftig beschrieben; bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit Querstreifen sowie einer blauen Jeans. Die Polizei in Hanau sucht nun Zeugen des Vorfalls (Telefon: 06181 9010-0). Auch ein bis dato ebenfalls unbekannter Mann, der zu der Szenerie hinzugekommen war und sich kurz mit dem Angreifer unterhielt, soll sich bei den Beamten melden.

5. Pedelec geklaut: Hinweise erbeten - Bad Soden-Salmünster

(cb) Am Sonntag, kurz nach 4 Uhr, haben Unbekannte ein mattschwarzes Fahrrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße (10er Hausnummern) gestohlen. Der oder die Diebe klauten das gesicherte Pedelec der Marke Giant aus einem Nebengebäude und verschafften sich dann gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen des Hauses, aus denen sie zudem den Akku des Pedelecs klauten, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Polizei in Bad Orb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

6. Wer hat die zwei Autos zerkratzt? - Schlüchtern

(cb) Unbekannte haben am Donnerstag zwei am Fahrbahnrand abgestellte Autos in der Birkenstraße (einstellige Hausnummern) beschädigt. Ein blauer Golf sowie ein roter Golf Plus wurden, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, zerkratzt. Die Tatzeit liegt zwischen 7.45 und 14.20 Uhr. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf insgesamt 1.000 Euro. Die Polizei in Schlüchtern nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

7. Zeugensuche nach Einbruch in Gartenhütte - Sinntal / Altengronau

(lei) Beute im Wert von mehreren tausend Euro machten Diebe in der Nacht zu Samstag aus einer Gartenhütte im Gronauweg. Aus dem Objekt entnahmen sie neben einem E-Bike und einem Mountainbike auch mehrere Werkzeuge und Geräte, ehe sie sich damit aus dem Staub machten. Vergleichsweise gering fiel hingegen der Sachschaden aus, den die Unbekannten in der Zeit zwischen 19 Uhr und 8 Uhr beim Aufbrechen der Tür des Gartenhauses verursachten, um in dieses zu gelangen (etwa 250 Euro). Nun sucht die Polizei nach ihnen und bittet um Hinweise. Zeugen, denen verdächtige Personen rund um das Anwesen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei der Schlüchterner Polizeistation zu melden.

