POL-OF: Insassen eines Fahrschulfahrzeugs als mögliche Zeugen gesucht; Rollerfahrer beschädigt Mauerpfosten und flüchtet; Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte und mehr

1. Insassen eines Fahrschulfahrzeugs als mögliche Zeugen gesucht - Offenbach

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag in der Bieberer Straße /Ecke Untere Grenzstraße sucht die Polizei die Insassen eines Fahrschulfahrzeugs als mögliche Zeugen. Gegen 15.10 Uhr war eine 34 Jahre alte Frau mit ihrem weißen Tesla auf der Bieberer Straße in Richtung Stadion unterwegs und musste verkehrsbedingt in Höhe einer dortigen Tankstelle an der rotzeigenden Ampel anhalten. Währenddessen hörte sie einen Schlag und sah im Spiegel ein türkisfarbenes Kleinfahrzeug nach links auf die Tankstelle abbiegen. Als sie daraufhin ausstieg, stellte sie einen Schaden am hinteren linken Radkasten ihres Wagens fest. Anschließend fuhr die 34-Jährige auf das Tankstellengelände, konnte dort aber niemanden mehr antreffen. Der Verursacher des etwa 3.000 Euro entstandenen Schadens war, ohne seinen Pflichten nachzukommen, davongefahren. Nach ersten Angaben soll sich in einem größeren Abstand ein Fahrschulfahrzeug hinter dem weißen Tesla befunden haben. Die Polizei bittet nun die Insassen sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Einbrecher gestört? Polizei sucht Zeugen! - Obertshausen

(jm) Einbrecher haben versucht am Samstagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Pommernstraße (einstellige Hausnummern) gewaltsam einzudringen. In der Zeit zwischen 8.30 und 9.30 Uhr versuchten die Täter die Hauseingangstür aufzuhebeln. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und verschwanden ohne Beute. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei der Tatausführung gestört. Die Polizei bittet daher Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Rollerfahrer beschädigt Mauerpfosten und flüchtet - Rodgau/Hainhausen

(cb) In der Burgstraße (einstellige Hausnummern) wurde am Samstag, 1.35 Uhr, ein Mauerpfosten einer Grundstücksmauer beschädigt. Ein bislang unbekannter Rollerfahrer mit schwarzen Helm befuhr demnach mit seinem dunklen Roller die Burgstraße in Richtung Alfred-Delp-Straße, als er im Bereich der Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Grundstücksmauer stieß. Durch den Aufprall stürzte der Rollerfahrer mit seinem Gefährt. Er stand jedoch schnell wieder auf, begutachtete seinen Roller und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an der Mauer von etwa 100 Euro zu kümmern. Der Rollerfahrer trug eine graue Jacke mit dunklen Ärmeln, eine schwarze Hose mit weißen Streifen und helle Schuhe. Einige Zeit später kam der Unfallverursacher nochmal an die Unfallstelle zurück. Es schien, dass er nach etwas suchte, dass er bei dem Unfall verloren haben könnte. Wenige Minuten später fuhr er mit Roller abermals in Richtung Alfred-Delp-Straße davon. Die Polizei in Heusenstamm sucht nun Zeugen, welche Hinweise zum geschilderten Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

4. Unfallflucht im Kurt-Schumacher Ring - Dreieich/Sprendlingen

(jm) Auf rund 2.000 Euro schätzen Polizeibeamte den Schaden, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Wochenende im Kurt-Schumacher-Ring verursacht hat. Ein 67 Jahre alter Eigentümer hatte seine Mercedes B-Klasse am Freitag, gegen 3 Uhr, entgegen der Fahrtrichtung in Höhe der 20er-Hausnummern abgestellt. Als er am Sonntag um 13.50 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, bemerkte er die Schäden auf der rechten hinteren Seite. Aufgrund der vor Ort befindlichen Spuren geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem unfallverursachenden Wagen um ein weißes Auto handelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0.

5. Wer flüchtete nach dem Unfall? - Rödermark/ Ober-Roden

(cb) Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag, zwischen 15 und 17 Uhr ereignete, Zeugen. Ein 55-jähriger Mann aus Rödermark parkte seinen blauen Opel Astra ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Walter-Kolb-Straße (einstellige Hausnummern). Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte das Auto am Heck und verursachte einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 0607 4837-0.

6. Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte - Mühlheim/Dietesheim

(jm) Unbekannte versuchten am Wochenende in eine Kindertagesstätte im Bornweg (50er-Hausnummern) einzubrechen. Zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 7 Uhr, gelangten die Täter auf das umfriedete Gelände und versuchten anschließend die Eingangstür zu öffnen. Die Tür hielt stand, allerdings wurde sie dabei beschädigt. Der Schaden wird auf mindestens 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

