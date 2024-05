Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ferrari mit Totalschaden

Mühlheim am Main (ots)

Ein schadensträchtiger Unfall ereignete sich gestern Abend in Mühlheim in der Spessartstraße. Gegen 19.30 Uhr kam ein Autofahrer mit seinem Ferrari von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchfuhr zunächst einen Graben und prallte dann gegen eine Fußgängerampel. Der 61-jährige Fahrer und seine 51-jährige Beifahrerin wurden verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Ferrari entstand ein geschätzter Schaden von zweihundertfünfzigtausend Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Polizeistation Mühlheim geführt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06108-60000 zu melden.

Offenbach am Main, 26.05.2024, Pradel, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell