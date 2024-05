Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 25.05.2024

Südosthessen (ots)

Bereich Offenbach

1. Abbiegeunfall mit Verletzten - L2310 - Gemarkung Rodgau

Zwei Leichtverletzte und 18.000 Euro Gesamtschaden, sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag um 16:00 Uhr auf der Landstraße 2310 an der Einmündung zur Daimlerstraße. Eine 59-jährige Volvo-Fahrerin aus Rodgau, unterwegs in Richtung Seligenstadt, beabsichtigte in Höhe der Einmündung nach links auf einen Waldweg abzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines ihr entgegenkommenden VW Passat, welcher nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Durch die Kollision wurden die Insassen des Passats, eine 47-jährige Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn, beide aus Froschhausen, leicht verletzt und vorsorglich in eine Klinik verbracht.

Bereich Main-Kinzig

1. Totalschaden nach Verkehrsunfall - L3193 - Gemarkung Hanau

Offensichtlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn, kam ein 34-jähriger Mercedes GLE-Fahrer am frühen Freitagabend, 18:30 Uhr, im Bereich Hanau-Lamboy in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr die Böschung hinauf. Hierbei blieb das Fahrzeug zwischen den Bäumen stecken. Die Bergung des Mercedes gestaltete sich im Anschluss als schwierig. Zwei Abschleppwagen waren notwendig. Die Polizei musste die Fahrbahn in Richtung Hanau-Wolfgang für knappe zwei Stunden voll sperren. Der Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, sein Auto einen Totalschaden, welcher mit 30.000 Euro beziffert wird.

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Reifenteile schleudern auf Gegenfahrbahn - A 3 Höhe AS Hanau

Glück im Unglück hatte ein 55-jähriger Tesla-Fahrer aus Bischofsheim, der am Freitagabend, 20:10 Uhr, die A 3 in Richtung Köln befuhr. Kurz vor der Anschlussstelle Hanau platzte an einem in Richtung Würzburg fahrenden Lkw aus dem Main-Spessart-Kreis ein Reifen. Teile davon schleuderten auf die Gegenfahrbahn und schlugen im Bereich des Motors des Tesla ein. Beide Fahrer konnten ihre Fahrzeuge sicher zum Stehen bringen. Verletzt wurde hierbei niemand. Am Tesla entstand ein Schaden von geschätzten 4000 Euro.

Offenbach am Main, 25.05.2024, RENKER PvD

