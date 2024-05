Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundestraße 10

Remchingen (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Dienstag in der Zeit von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 10 in Remchingen überwacht.

Von insgesamt 952 gemessenen Fahrzeugen waren 46 zu schnell unterwegs. 10 davon waren Lkw-Lenker, 36 Pkw-Lenker.

Mit einer Überschreitung um 21 km/h und mehr wurden 8 Pkw beanstandet, mit einer Überschreitung von 30 km/h und mehr waren es 2 Pkw. Zwei Fahrzeugführer müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Bei den überwachten Lkw-Fahrern wurden insgesamt 10 mit einer Überschreitung von 16 km/h bis 30 km/h beanstandet.

Die deutliche Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.

Die Polizei wird ihre Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit fortführen.

Antonia Klein, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim