POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls ¬- Zeugen gesucht

Zwei Verletzte und etwa 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstagmorgen auf der Landstraße 354.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr gegen 8:24 Uhr ein Mercedes-Fahrer die Landstraße 354 von Unterschwarndorf in Richtung Haiterbach. Ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug, das zur selben Zeit von Haiterbach in Richtung Unterschwarndorf unterwegs war, kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Als der Mercedes-Fahrer versuchte nach rechts auszuweichen, schleuderte er rechts gegen die Leitplanke und wurde von dort auf die Gegenfahrbahn abgewiesen. Dort kommt es zu einem Frontalzusammenstoß mit einer VW-Fahrerin, die auf der Landstraße 354 ebenfalls von Haiterbach in Richtung Unterschwarndorf unterwegs war. Das möglicherweise unfallverursachende Fahrzeug, das vor der VW-Fahrerin von Haiterbach in Richtung Unterschwarndorf unterwegs war, fuhr jedoch weiter.

Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer - der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten mussten durch hinzugerufene Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe, war eine Nassreinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr erforderlich. Die Landstraße musste bis 14:30 Uhr voll gesperrt werden.

Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrsgruppe Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441/536-0 zu melden.

