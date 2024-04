Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auto fährt in Mauer

Pforzheim (ots)

Mit leichten Verletzungen ist am Montagabend ein 34-jähriger Mann in Pforzheim nach einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer mit seinem VW, gegen 17:40 Uhr, die Kaiser-Friedrich-Straße in Fahrtrichtung Büchenbronner Straße, als er aus bislang unbekannter Ursache auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs in den Gegenverkehr geriet. Möglicherweise war ein kurzfristiger körperlicher Mangel für den Fahrfehler ursächlich. In der Folge kollidierte der VW mit einem dortigen Mauerwerk. Zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es nicht gekommen. Durch die Kollision entstand am VW ein Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der genaue weitere Sachschaden ist Gegenstand der Ermittlungen.

