POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in städtische Räumlichkeiten - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots) - Polizeibeamte vom Polizeirevier Pforzheim-Nord haben am Sonntagmorgen einen schlafenden Betrunkenen in der Pforzheimer Innenstadt in einem stehenden Auto mit laufendem Motor angetroffen. Zunächst ging bei der Polizei gegen 07:45 Uhr die Meldung ein, dass sich eine Person schlafend in einem Fahrzeug befände, welches in der Luisenstraße auf dem ...

mehr