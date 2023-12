POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Niederbieber

Linz/Rhein (ots) - Im Bereich der Bus-Parkplätze an der B 42 im Ortsausgang Linz kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Unfallflucht durch einen unbekannten PKW Fahrer. Als dieser, vermutlich beim Ausparken, rangierte kollidierte er mit einem geparkten schwarzen Hyundai und beschädigte diesen an der rechten Fahrzeugseite. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der PI Linz zu melden. Rückfragen bitte an: Polizei Linz/Rhein Pressestelle Telefon: ...

